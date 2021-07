VIDEO British Open 2021: highlights e sintesi del terzo giro. Oosthuizen resta in testa braccato da Morikawa, risale Conners (Di domenica 18 luglio 2021) Lo chiamano il “moving day”, ma il movimento vero arriva sotto il livello della leadership, che è sempre del sudafricano Louis Oosthuizen, autore di un -1 al Royal St. George con un giro piuttosto regolare, tre birdie e due bogey. Il vantaggio però si riduce notevolmente rispetto al resto della compagnia. Dietro di lui, a -11, con recupero di un colpo rispetto a ieri, c’è Collin Morikawa: l’americano cerca il secondo successo Major per impedire il bis a colui che trionfò nel 2010. Due generazioni totalmente diverse in battaglia tra di loro, per farla molto breve. Più che all’altro USA Jordan Spieth, attenzione a Corey ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Lo chiamano il “moving day”, ma il movimento vero arriva sotto il livello della leadership, che è sempre del sudafricano Louis, autore di un -1 al Royal St. George con unpiuttosto regolare, tre birdie e due bogey. Il vantaggio però si riduce notevolmente rispetto al resto della compagnia. Dietro di lui, a -11, con recupero di un colpo rispetto a ieri, c’è Collin: l’americano cerca il secondo successo Major per impedire il bis a colui che trionfò nel 2010. Due generazioni totalmente diverse in battaglia tra di loro, per farla molto breve. Più che all’altro USA Jordan Spieth, attenzione a Corey ...

Advertising

OA_Sport : Il meglio del terzo giro all'Open Championship 2021 - eliophilia : Non ne posso più neanche dei video sulla pronuncia americana vs british su tiktok ma parlate come cazzo volete - solerriesun : le little mix vincono la categoria best british group ai Brits Awards scrivendo la storia essendo il primo girl gro… - 76Pier : @Clutcher @abkhazian78 @e_trombino @leo_eldritch @Mary_Cric Negazionista +++Ieri a @staseraitalia+++ Clippino 6 ????… - nicomanetta1 : Drag race: Verstappen vs British All Star: il video Red Bull è da Oscar - Motorbox #taxi #NoUber -