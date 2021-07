Via le mascherine, gli italiani tornano dal dentista: boom dello sbiancamento (Di sabato 17 luglio 2021) Lo sbiancamento è il servizio più richiesto (44%), in molti ( 38%) applicheranno le faccette in porcellana nei prossimi 3 mesi. Dal 28 giugno, salvo qualche eccezione, in tutta Italia è decaduto l'... Leggi su leggo (Di sabato 17 luglio 2021) Loè il servizio più richiesto (44%), in molti ( 38%) applicheranno le faccette in porcellana nei prossimi 3 mesi. Dal 28 giugno, salvo qualche eccezione, in tutta Italia è decaduto l'...

Advertising

sole24ore : Regno Unito, più di un milione a casa tra positivi e quarantene. Imprese a corto di personale. E lunedì via le masc… - smascerato : @AndreaDelSante @RosellaMarches1 @Cartabellotta Balle, il virus influenzale covid se ne frega di mascherine e vacci… - Rob_Capp : RT @sole24ore: Regno Unito, più di un milione a casa tra positivi e quarantene. Imprese a corto di personale. E lunedì via le mascherine, m… - demian_online : RT @Miti_Vigliero: Regno Unito, più di un milione a casa tra positivi e quarantene. Imprese a corto di personale. E lunedì via le mascherin… - megliobarbari : @roxsasso Vedi di fermare sta cosa. Non esiste che un insegnante sia obbligato di fatto a fare il vaccino (tra l'al… -