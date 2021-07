Via d’Amelio, da Palermo a Milano: tutte le iniziative per ricordare Paolo Borsellino (Di sabato 17 luglio 2021) Per il ventinovesimo anniversario della strage di via d’Amelio l’Italia si ferma per ricordare il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, assassinati il 19 luglio 1992 nella strage di via d’Amelio. Come ogni anno varie manifestazioni vengono organizzate non solo a Palermo ma in altre città. Ecco le iniziative più importanti. Nel capoluogo siciliano il “Centro studi Rita e Paolo Borsellino” si ritroverà domenica 18 alle 18 in via ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Per il ventinovesimo anniversario della strage di vial’Italia si ferma peril magistratoe gli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, assassinati il 19 luglio 1992 nella strage di via. Come ogni anno varie manifestazioni vengono organizzate non solo ama in altre città. Ecco lepiù importanti. Nel capoluogo siciliano il “Centro studi Rita e” si ritroverà domenica 18 alle 18 in via ...

