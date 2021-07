Verona | Di Francesco |  «Sto conoscendo i giocatori Silvestri…»

(Di sabato 17 luglio 2021) Eusebio Di, allenatore del, ha parlato al termine della prima amichevole vinta contro la Top 22 Calcio Veronese Eusebio Di, allenatore del, ha parlato al termine della prima amichevole vinta contro la Top 22 Calcio Veronese. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. RITIRO– «Ho provato anch’io a conoscere i miei, in una partita più vera. Ho avuto tante indicazioni: tante cose da migliorare, ma anche cose positive. Dovevamo essere più determinati, abbiamo concretizzato poco sotto porta, ma per il resto ottime indicazioni. Abbiamo ...

