Venezia e la telenovela delle Grandi Navi

(Di sabato 17 luglio 2021)2022. Chissà cosa penserà il crocierista distratto quando, affacciandosi all’oblò della sua cabina vista mare – pagata in offerta lo stesso prezzo di quella interna – a segnare le coordinate dell’arrivo nel porto della città più bella del mondo troverà le torce fiammeggianti della Versalis in luogo del dorato Arcangelo Gabriele posto sulla sommità del parón de casa, il campanile di San Marco. Se non sarà troppo concentrato sull’allyoucaneat, si accorgerà di trovarsi a Porto Marghera, circondato da stabilimenti industriali, molti dei quali in dismissione (come quello stesso di Versalis), in uno degli approdi diffusi e provvisori che dovranno sostituire, non appena ...