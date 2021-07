Venezia, 14-0 in amichevole contro il Valboite: Forte assoluto protagonista con 5 reti (Di sabato 17 luglio 2021) Il Venezia si avvicina a piccoli passi verso il esordio in Serie A e quest’oggi ha disputato la sua prima amichevole stagionale contro l’A.C. Valboite presso il campo di allenamento di San Vito di Cadore. Dopo due tempi da 30 minuti i lagunari si sono imposti con il netto risultato di 14-0 grazie a cinque reti siglate da Francesco Forte, alla tripletta di Karlsson, alle doppiette di Aramu e Dezi e alle marcature di Heymans e Di Mariano. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Ilsi avvicina a piccoli passi verso il esordio in Serie A e quest’oggi ha disputato la sua primastagionalel’A.C.presso il campo di allenamento di San Vito di Cadore. Dopo due tempi da 30 minuti i lagunari si sono imposti con il netto risultato di 14-0 grazie a cinquesiglate da Francesco, alla tripletta di Karlsson, alle doppiette di Aramu e Dezi e alle marcature di Heymans e Di Mariano. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SerieA | #Venezia, 14-0 in amichevole contro il #Valboite: #Forte assoluto protagonista con 5 reti - zazoomblog : Venezia-Rappresentativa locale oggi in tv: canale orario e diretta streaming amichevole 2021 - #Venezia-Rappresent… - sportface2016 : #Venezia-Rappresentativa locale oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole 2021 -