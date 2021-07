Venerato: "L'Atletico Madrid ha sondato Di Lorenzo, ma il Napoli lo cede solo per un'offerta irrinunciabile" (Di sabato 17 luglio 2021) Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, è intervenuto durante la trasmissione RadioGoal, su Radio KissKiss Napoli, per analizzare il mercato dei partenopei. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Di Lorenzo? L’Atletico Madrid potrebbe perdere Trippier, quindi si guarda intorno e ha sondato Di Lorenzo. Il Napoli, però, non ha intenzione di cedere il giocatore, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile, intorno ai 40 mln”. “Tutino? Il Parma non supera ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 17 luglio 2021) Ciro, esperto di calciomercato Rai, è intervenuto durante la trasmissione RadioGoal, su Radio KissKiss, per analizzare il mercato dei partenopei. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Di? L’potrebbe perdere Trippier, quindi si guarda intorno e haDi. Il, però, non ha intenzione dire il giocatore, a meno che non arrivi un’, intorno ai 40 mln”. “Tutino? Il Parma non supera ...

Advertising

gilnar76 : Venerato: 'L'Atletico Madrid ha sondato Di Lorenzo, ma il #Napoli lo cede solo per un'offerta irrinunciabile'… - Spazio_Napoli : Venerato: 'L'Atletico Madrid ha sondato Di Lorenzo, ma il Napoli lo cede solo per un'offerta irrinunciabile' - Maurizio62 : Quindi ADL venderebbe Di Lorenzo, campione d'Europa, a 20 mln? ?????? siamo alla follia per le palle che circolano. - CalcioNapoli24 : - Shoronpo_milan : RT @Spazio_Napoli: ??Non solo il Manchester United. ????Secondo Ciro Venerato, pare che Giovanni Di Lorenzo abbia attirato su di sé anche l'i… -