Venerato: "L'Atletico ha sondato Di Lorenzo, ma il Napoli lo cede solo per un'offerta irrinunciabile" (Di sabato 17 luglio 2021) Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, è intervenuto durante la trasmissione RadioGoal, su Radio KissKiss Napoli, per analizzare il mercato dei partenopei. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Di Lorenzo? L’Atletico Madrid potrebbe perdere Trippier, quindi si guarda intorno e ha sondato Di Lorenzo. Il Napoli, però, non ha intenzione di cedere il giocatore, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile, intorno ai 40 mln”. “Tutino? Il Parma non supera l’offerta di 5.5 mln, il ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 17 luglio 2021) Ciro, esperto di calciomercato Rai, è intervenuto durante la trasmissione RadioGoal, su Radio KissKiss, per analizzare il mercato dei partenopei. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Di? L’Madrid potrebbe perdere Trippier, quindi si guarda intorno e haDi. Il, però, non ha intenzione dire il giocatore, a meno che non arrivi un’, intorno ai 40 mln”. “Tutino? Il Parma non supera l’di 5.5 mln, il ...

