Venerato: "Koulibaly sta bene al Napoli, ma si guarda intorno. Non rifiuterebbe top club" (Di sabato 17 luglio 2021) Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, è intervenuto durante la trasmissione RadioGoal, su Radio KissKiss Napoli, per analizzare il mercato dei partenopei. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Koulibaly? Aurelio De Laurentiis ha già rifiutato due offerte, una da 30 e una da 40 milioni. Il Napoli ne chiedo almeno 55/60. Il giocatore comunque sta bene a Napoli e non spinge per andare via, ovviamente non rifiuterebbe offerte che gli garantirebbero un passo in avanti nella sua carriera”. Leggi su spazionapoli (Di sabato 17 luglio 2021) Ciro, esperto di calciomercato Rai, è intervenuto durante la trasmissione RadioGoal, su Radio KissKiss, per analizzare il mercato dei partenopei. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “? Aurelio De Laurentiis ha già rifiutato due offerte, una da 30 e una da 40 milioni. Ilne chiedo almeno 55/60. Il giocatore comunque stae non spinge per andare via, ovviamente nonofferte che gli garantirebbero un passo in avanti nella sua carriera”.

Advertising

gilnar76 : Venerato: 'Koulibaly sta bene al #Napoli, ma si guarda intorno. Non rifiuterebbe top club' #Forzanapoli… - Cucciolina96251 : RT @sscalcionapoli1: Venerato: “Se parte Ospina, Sepe come dodicesimo. L’Everton distante per Koulibaly” - sscalcionapoli1 : Venerato: “Se parte Ospina, Sepe come dodicesimo. L’Everton distante per Koulibaly” - CalcioNapoli24 : - MondoNapoli : Venerato: 'L'Everton pensa a Koulibaly! Sirigu al Genoa? Vi svelo chi sostituirà Ospina' - -