Variante Delta, la mappa del contagio in Europa: a rischio le vacanze all'estero (Di sabato 17 luglio 2021) Le vacanze degli italiani sono a rischio e la causa principale è la Variante Delta. Circa 120 studenti italiani sono bloccati a Malta, i rientri dei giovani partiti per le Balneari o per la Grecia stanno lanciando un segnale forte e chiaro: partire in vacanza (senza l'immunità) è un grande rischio. La Variante Delta sta letteralmente facendo presagire il rischio di una quarta ondata che però, con l'estate, rischia di essere sottovalutata. Alcuni Paesi hanno già ripristinato il coprifuoco, come a Barcellona, altri invece puntano tutto sul vaccino e sul ...

