Variante Delta fa paura | crollano le prenotazioni per le vacanze

(Di sabato 17 luglio 2021) Laspaventa gli italiani:leper ledopo l’avvertimento della Farnesina sui viaggi all’estero e di fronte al rischio di una nuova stretta per frenare l’impennata dei contagi nel nostro Paese. Secondo le stime della Fiavet, la Federazione italiana associazioni imprese viaggio e turismo, nell’ultima settimana si è registrato un calo del 50% il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

borghi_claudio : 7) DIRE CHE SE NON CI VACCINIAMO TUTTI SI CREANO LE VARIANTI E' UNA SCIOCCHEZZA Supponiamo anche che perchè siamo… - SkyTG24 : Variante Delta Covid, Ricciardi: 'Buca anche doppia dose vaccino' - Adnkronos : Primo ministro #Israele Bennett: 'Contro variante Delta vaccino Pfizer significativamente meno efficace'. - Lupo1981Marco : RT @pbecchi: La variante Delta di fatto ha sostituito il virus. Brusaferro dice che i vaccini sono efficaci anche contro di essa e che ad… - mikless94 : RT @borghi_claudio: 7) DIRE CHE SE NON CI VACCINIAMO TUTTI SI CREANO LE VARIANTI E' UNA SCIOCCHEZZA Supponiamo anche che perchè siamo camp… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

Lo studio condotto dall'Imperial College of London ha testato l'efficacia del vaccino anti - Covid contro la. Argomenti trattati Quale vaccino risulta più efficace contro la? Due dosi sono fondamentali Quale vaccino risulta più efficace contro la? Pfizer/BioNTech ...La misura, annunciata lunedì sera dal presidente Emmanuel Macron per contrastare la diffusione della, dovrebbe essere varata dal Consiglio dei ministri lunedì prossimo. La ...Mentre prosegue senza sosta la campagna vaccinale, la variante Delta si sta diffondendo rapidamente in Europa, costringendo molti Paesi ad adottare nuove restrizioni. I più colpiti sono Spagna, ...Atene, 17 luglio 2021 - La variante Delta getta un'ombra anche sulle vacanze a Mykonos, una delle più popolari mete turistiche della Grecia, dove, a causa dell'impennata di contagi, è stata varata una ...