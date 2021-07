Variante Delta cresce. Grecia, Spagna, Francia, Malta: mappa delle vacanze a rischio contagio (Di sabato 17 luglio 2021) La Variante Delta spaventa le vacanze degli italiani all'estero. I rientri dei primi giovani partiti per le Baleari o per le isole della Grecia hanno mostrato i rischi di un viaggio senza una... Leggi su ilmattino (Di sabato 17 luglio 2021) Laspaventa ledegli italiani all'estero. I rientri dei primi giovani partiti per le Baleari o per le isole dellahanno mostrato i rischi di un viaggio senza una...

Advertising

borghi_claudio : 7) DIRE CHE SE NON CI VACCINIAMO TUTTI SI CREANO LE VARIANTI E' UNA SCIOCCHEZZA Supponiamo anche che perchè siamo… - RobertoBurioni : La diffusione dei virus a trasmissione respiratoria (come SARS-CoV-2) è attenuata in estate. Purtroppo questa atten… - Adnkronos : Primo ministro #Israele Bennett: 'Contro variante Delta vaccino Pfizer significativamente meno efficace'. - il_brigante07 : RT @andiamoviaora: Riepiloghiamo: Le due dosi di vaccino ti proteggono dai sintomi più gravi...eh ok ?? La variante Delta ha come sintomi n… - Walter80354487 : RT @GiancarloDeRisi: Variante Delta, notizie allarmanti che mandano all'aria tutti i piani d'intervento. Il premier israeliano Naftali Benn… -