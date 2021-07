Variante Delta, coprifuoco a Mykonos (sino alle 6 del mattino) e niente musica nei locali (Di sabato 17 luglio 2021) Continua a preoccupare l'aumento dei contagi in Grecia e a Mykonos torna il coprifuoco. Nuove restrizioni dovute alla diffusione della Variante Delta del Covid, piombano nel pieno di una... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 luglio 2021) Continua a preoccupare l'aumento dei contagi in Grecia e atorna il. Nuove restrizioni dovute alla diffusione delladel Covid, piombano nel pieno di una...

Advertising

borghi_claudio : 7) DIRE CHE SE NON CI VACCINIAMO TUTTI SI CREANO LE VARIANTI E' UNA SCIOCCHEZZA Supponiamo anche che perchè siamo… - SkyTG24 : Variante Delta Covid, Ricciardi: 'Buca anche doppia dose vaccino' - Adnkronos : Primo ministro #Israele Bennett: 'Contro variante Delta vaccino Pfizer significativamente meno efficace'. - tittalam : RT @borghi_claudio: 7) DIRE CHE SE NON CI VACCINIAMO TUTTI SI CREANO LE VARIANTI E' UNA SCIOCCHEZZA Supponiamo anche che perchè siamo camp… - Moreno01720679 : RT @LuigiRu09530832: @LucaBizzarri Il vaccino Pfizer contro la variante Delta non e' efficace. Percio' i vaccini contro le varianti non ser… -