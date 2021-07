Vargas Llosa e gli europei che non capiscono Cuba (Di sabato 17 luglio 2021) Le proteste a Cuba contro il regime comunista devono riportare la nostra attenzione non soltanto su quel piccolo paese, che ha avuto però un impatto molto significativo nel secondo Novecento, ma su tutta l’America Latina e sulla sua condizione storico-politica. Sogno e realtà dell’America Latina (Liberilibri) è un breve saggio del premio Nobel peruviano Mario Vargas Llosa che riesce ad offrire al lettore un punto di vista privilegiato e inedito sul continente latinoamericano, a sfatare miti metropolitani, scalzare pregiudizi e spazzare via gli innumerevoli stereotipi che sui quei Paesi e quelle popolazioni circolano da secoli in Occidente. ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 17 luglio 2021) Le proteste acontro il regime comunista devono riportare la nostra attenzione non soltanto su quel piccolo paese, che ha avuto però un impatto molto significativo nel secondo Novecento, ma su tutta l’America Latina e sulla sua condizione storico-politica. Sogno e realtà dell’America Latina (Liberilibri) è un breve saggio del premio Nobel peruviano Marioche riesce ad offrire al lettore un punto di vista privilegiato e inedito sul continente latinoamericano, a sfatare miti metropolitani, scalzare pregiudizi e spazzare via gli innumerevoli stereotipi che sui quei Paesi e quelle popolazioni circolano da secoli in Occidente. ...

