Valentino Des Ateliers | la sfilata di Valentino Haute Couture a Venezia

(Di sabato 17 luglio 2021) Dopo la poesia dellaDior ad Atene, ecco a voi la magia della collezione “Des” di Pierpaolo Piccioli, il Direttore Creativo. In questi giorni, infatti, spicca la passerella die, in particolare, presso le Gaggiandre dell’Arsenale. Vi lascio il link al sito ufficiale diper guardare il video dedicato alla. E ora, addentriamoci nel mondo della Maison e di questa regale ...

vogue_italia : Anche i colori erano spettacolari... Che meraviglia la sfilata di Valentino Des Ateliers! ?? - Carlitovega56 : RT @vogue_italia: Anche i colori erano spettacolari... Che meraviglia la sfilata di Valentino Des Ateliers! ?? - baba1978 : RT @vogue_italia: Anche i colori erano spettacolari... Che meraviglia la sfilata di Valentino Des Ateliers! ?? - cocoa_key : RT @vogue_italia: Anche i colori erano spettacolari... Che meraviglia la sfilata di Valentino Des Ateliers! ?? - CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: “Valentino des ateliers”, sperimentazione sublime fra arte e moda di Fabiana Giacomotti -

ha scelto questo angolo metafisico di Venezia per la nuova sfilata di haute couture . Titolo:Ateliers. L'alta moda si allontanata momentaneamente dalla sua sede tradizionale per ...La moda è arte? Pierpaolo Piccioli risponde no con una collezione - capolavoro che toglie letteralmente il fiato per bellezza, innovazione e creatività. Si chiamaAtelier e sfila alle Gaggiandre dell'Arsenale, la gigantesca fabbrica in cui nel '500 venivano costruite le navi da guerra della Repubblica di Venezia. Siamo nel più grande sito ...Scrive la Segretria provinciale del PD del Sannio, guidata da Carmine Valentino: Il segretario regionale del PD ... vittoriosamente, il presidente De Luca nel settembre dello scorso anno, ...A giugno Rick Owens ha portato la sua collezione Primavera Estate 2022 Uomo sul bagnasciuga della spiaggia del Lido di Venezia. Ma dopo di lui a luglio sono arrivati il fashion show di Saint Laurent c ...