Vaccino anti-Covid, 2,5 milioni di 50enni sono ‘scoperti’: 1 su 4 senza prima dose. Tra gli over 60 campagna in stallo negli ultimi 7 giorni (Di sabato 17 luglio 2021) Non solo le vaccinazioni degli over 60 restano in stallo, ma anche tra i cinquantenni la situazione è preoccupante. L’ultima settimana non ha portato con sé alcuna svolta nella campagna nelle fasce ritenute più a rischio di sviluppo di una malattia grave, nonostante i richiami del generale Francesco Figliuolo di fronte a una curva epidemiologica impennatasi sotto la spinta della variante Delta. E scorrendo il report settimanale diffuso dalla Struttura commissariale anche il dato dei 50enni ‘scoperti’ non lascia tranquilli: in 2.547.930 sono totalmente non vaccinati. Fatti i conti, il 26,4% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Non solo le vaccinazioni degli60 restano in, ma anche tra i cinquantenni la situazione è preoccupante. L’ultima settimana non ha portato con sé alcuna svolta nellanelle fasce ritenute più a rischio di sviluppo di una malattia grave, nonostante i richiami del generale Francesco Figliuolo di fronte a una curva epidemiologica impennatasi sotto la spinta della variante Delta. E scorrendo il report settimanale diffuso dalla Struttura commissariale anche il dato deinon lascia tranquilli: in 2.547.930totalmente non vaccinati. Fatti i conti, il 26,4% ...

