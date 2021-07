Vaccino anti-Covid, 221 mila operatori scolastici senza nemmeno 1 dose (Di sabato 17 luglio 2021) Sono ben 221 mila gli operatori scolastici che a meno di due mesi dal ritorno in aula non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di Vaccino anti-Covid (Getty Images)Oltre 221 mila componenti del personale scolastico in Italia non hanno ricevuto nemmeno una dose di Vaccino anti-Covid, pari al 15.15% del totale, secondo il report settimanale del Commissariato all’emergenza, pubblicato sul sito del governo. Erano quasi 223 mila i docenti e ... Leggi su ck12 (Di sabato 17 luglio 2021) Sono ben 221gliche a meno di due mesi dal ritorno in aula non hanno ancora ricevutounadi(Getty Images)Oltre 221componenti del personale scolastico in Italia non hanno ricevutounadi, pari al 15.15% del totale, secondo il report settimanale del Commissariato all’emergenza, pubblicato sul sito del governo. Erano quasi 223i docenti e ...

