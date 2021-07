Vaccini:Casa Bianca,da 12 persone 65% disinformazione social (Di sabato 17 luglio 2021) Sono circa 12 le persone che producono il 65% della disinformazione sui Vaccini anti Covid sulle piattaforme social. Lo afferma la Casa Bianca citando i dati contenuti nel rapporto del Countering ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 17 luglio 2021) Sono circa 12 leche producono il 65% dellasuianti Covid sulle piattaforme. Lo afferma lacitando i dati contenuti nel rapporto del Countering ...

Advertising

RobertoBurioni : Prenotazioni per vaccini in Francia dopo che due giorni fa Macron ha detto che senza green pass si sta chiusi in ca… - rtl1025 : ?? 'Avanzata del virus? Io sono sempre stato molto prudente nel fare commenti. Oggi abbiamo 2,5 milioni di over 60 n… - matteograndi : “Più circola più muta”. Ecco il nuovo mantra di chi vuole richiuderci in casa nonostante i vaccini. - valerioboing : RT @AzzurraBarbuto: Prima, siccome non avevamo i vaccini, non potevamo uscire di casa, poi dal Comune, poi dalla Regione, poi dal Paese. Or… - LuciaAgostini2 : @vivere_svizzera @a_meluzzi Sto a casa mia volentieri a coltivare l'orto, non sento il bisogno di mescolarmi con… -