Vaccini ok: la Lombardia tra 4-5 giorni raggiungerà l'immunità di comunità (Di sabato 17 luglio 2021) Tra martedì e mercoledì 21 prossimo la Lombardia potrà raggiungere la cosiddetta ‘immunità di comunità’. Dai dati forniti oggi dalla Direzione Welfare di Regione Lombardia emerge che attualmente il totale delle adesioni alla campagna vaccinale è di 6.929.818 persone. Dato che la media giornaliera delle prenotazioni degli ultimi sette giorni è di 14.848 persone (16.665 solo ieri), per arrivare a 7 milioni di persone, quindi al 70% della popolazione coperta - pari alla quota comunemente fissata per il raggiungimento dell’immunità di gregge - occorrono in media ancora 4,7 ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 luglio 2021) Tra martedì e mercoledì 21 prossimo lapotrà raggiungere la cosiddetta ‘di’. Dai dati forniti oggi dalla Direzione Welfare di Regioneemerge che attualmente il totale delle adesioni alla campagna vaccinale è di 6.929.818 persone. Dato che la media giornaliera delle prenotazioni degli ultimi setteè di 14.848 persone (16.665 solo ieri), per arrivare a 7 milioni di persone, quindi al 70% della popolazione coperta - pari alla quota comunemente fissata per il raggiungimento dell’di gregge - occorrono in media ancora 4,7 ...

Advertising

HuffPostItalia : Vaccini ok: la Lombardia tra 4-5 giorni raggiungerà l'immunità di comunità - Cassand03369996 : RT @tdrclaudio: Certo che la Regione Lombardia fa proprio cagare con i vaccini quel povero di Salvini è in fila da una vita e non lo chiama… - peletto : RT @La_manina__: Vaccini, Salvini: 'Non salto la fila, aspetto il mio turno'. 48 anni. In Lombardia hanno iniziato a vaccinanare la fascia… - RandallFlagg___ : RT @tdrclaudio: Certo che la Regione Lombardia fa proprio cagare con i vaccini quel povero di Salvini è in fila da una vita e non lo chiama… - lucia25968868 : RT @tdrclaudio: Certo che la Regione Lombardia fa proprio cagare con i vaccini quel povero di Salvini è in fila da una vita e non lo chiama… -