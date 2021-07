Vacanze all' estero | test Covid e quarantene Nuove regole Paese per Paese

(Di sabato 17 luglio 2021) Questa nuova ondata di contagi- in gran parte dovuta alla variante Delta - spaventa anche i turisti in partenza per leestive. Tra le notizie dei contagi galoppanti oltreconfine e le ...

Advertising

stanzaselvaggia : Il Ministero della salute ha sospeso le vacanze studio all’estero. - Valiettidaniel1 : Vacanze all'estero?Quando ero giocattolo di persone facoltose - Alessio19521436 : RT @Cambiacasacca: Ma che cazzo andate a fare all'estero a fare le vacanze di sti tempi che se vi fanno un tampone fasullo rimanete lì per… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Mentre la diffusione della variante delta fa crescere l'incertezza sugli spostamenti anche all'interno dei Paesi europei e aume… - AlexTheMod : RT @ilriformista: Niente liberi tutti quest'estate. La variante Delta si diffonde in tutto il mondo. Le misure e le restrizioni per viaggia… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze all

Il Riformista

...- in gran parte dovuta alla variante Delta - spaventa anche i turisti in partenza per le... sono solo 1.5 milioni i connazionali che hanno deciso di trascorrere una vacanza'estero . Non ...... dichiara guerra al balzello che rischia di far lievitare il conto delleper tante famiglie ...sanzioni da 10.000 a 50.000 euro per tutti i vettori che dovessero richiedere somme illegittime'...Provvedimento d'urgenza per vietare la richiesta di costi aggiuntivi sui biglietti dei passeggeri fragili. Sanzioni fino a 50.000 euro ...Dall'analisi Coldiretti/Ixe’, emerge che sono 33,5 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell’estate 2021; una sostanziale stabilità nelle partenze rispe ...