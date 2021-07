Usa Team: Kevin Love rinuncia alle Olimpiadi (Di sabato 17 luglio 2021) Dopo il forfait di Breadly Beal a causa del Covid, l’Usa Team deve fronteggiare anche quello di Kevin Love che ha deciso di non partecipare alle Olimpiadi di Tokjo per il persistere di un dolore al polpaccio che non gli consente di svolgere una adeguata preparazione. L’Usa Team in emergenza? Per coach Popovich sicuramente è una doccia fredda perdere due pedine così fondamentali a pochi giorni dai Giochi. Ad ogni modo, per ciò che concerne Love c’era da aspettarselo visto che la stella dei Cavaliers viene da tre anni di infortunio. La voglia di raggiungere il suo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 luglio 2021) Dopo il forfait di Breadly Beal a causa del Covid, l’Usadeve fronteggiare anche quello diche ha deciso di non parteciparedi Tokjo per il persistere di un dolore al polpaccio che non gli consente di svolgere una adeguata preparazione. L’Usain emergenza? Per coach Popovich sicuramente è una doccia fredda perdere due pedine così fondamentali a pochi giorni dai Giochi. Ad ogni modo, per ciò che concernec’era da aspettarselo visto che la stella dei Cavaliers viene da tre anni di infortunio. La voglia di raggiungere il suo ...

