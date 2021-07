Usa | prima donna entra nel corpo speciale della Marina

(Di sabato 17 luglio 2021) Per lavolta, unioha completato il programma di addestramento per diventare un membro dell'equipaggio di navi da combattimento speciali (SWCC). Lo riporta la Bbc. Si tratta di un ...

Il Pentagono non ha voluto rivelare il nome della donna che ha superato gli estenuanti nove mesi di addestramento. Solo il 35% circa dei marinai che fanno domanda per entrare nei Swcc riescono ...

Per la prima volta, un marinaio donna ha completato il programma di addestramento per diventare un membro dell'equipaggio di navi da combattimento speciali (SWCC). Lo riporta la Bbc. (ANSA)