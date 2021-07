Uomo ucciso nel Leccese davanti a uno sportello bancomat | ipotesi tentativo di rapina

Advertising

nuvolar97330681 : RT @g_effe: Lecce, ucciso uomo di 69 anni durante un prelievo bancomat da due balordi assassini. Non era ancora mezzanotte. È tornato il te… - StefanoIntorre : RT @Stefano173456: Licenziamenti. Abolire il reddito di cittadinanza. Riforma della giustizia come una amnistia dovuta. Disinteresse dis… - Letargo6 : RT @g_effe: Lecce, ucciso uomo di 69 anni durante un prelievo bancomat da due balordi assassini. Non era ancora mezzanotte. È tornato il te… - Mariang47614228 : RT @g_effe: Lecce, ucciso uomo di 69 anni durante un prelievo bancomat da due balordi assassini. Non era ancora mezzanotte. È tornato il te… - infoitinterno : Lequile: uomo ucciso a colpi di pistola davanti alla moglie. Esplosi cinque colpi: caccia a due malviventi -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo ucciso

Un ex direttore di banca in pensione, Giovanni Caramuscio, è statoa colpi di pistola intorno a mezzanotte a Lequile, in provincia di Lecce, mentre si trovava a uno sportello bancomat. Ad agire sarebbero stati in due, davanti agli occhi della moglie che lo ...Tragedia nel centro di Lequile, nel Leccese: undi 69 anni, Giovanni Caramuscio, è statopoco prima della mezzanotte mentre prelevava contanti da uno sportello bancomat. Ad aggredirlo sarebbero state due persone che lo hanno sorpreso di ...Un ex direttore di banca in pensione, Giovanni Caramuscio, è stato ucciso a colpi di pistola intorno a mezzanotte a Lequile, in provincia di Lecce, mentre si trovava uno sportello bancomat. Ad agire s ...Un uomo di 69 anni, Giovanni Caramuscio, ex direttore di banca in pensione, è stato ucciso a colpi di pistola mentre prelevava contanti da uno sportello ...