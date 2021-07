Uomo ucciso durante rapina mentre preleva da bancomat

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Uomo ucciso

Undi 69 anni, Giovanni Caramuscio , è statopoco prima della mezzanotte mentre prelevava contanti da uno sportello bancomat nel centro di Lequile, nel Leccese. Ad aggredirlo sarebbero state ...Undi 69 anni, Giovanni Caramuscio, è statopoco prima della mezzanotte mentre prelevava contanti da uno sportello bancomat nel centro di Lequile, nel Leccese. Ad aggredirlo sarebbero state ...Ad aggredirlo sarebbero state due persone che lo hanno sorpreso di spalle mentre stava per utilizzare la tessera bancomat. La moglie di Caramuscio, che lo stava aspettando in auto, avrebbe assistito a ...19 luglio 1992. Improvvisamente è stato l’inferno. Un boato. Una grossa fiammata. L’onda d’urto è terrificante e squassa tutto. In via D’Amelio è l’infermo. Brandelli di carne umana sparsi dappertutto ...