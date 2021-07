Uomini e Donne | Sossio Aruta furioso sui social “Sciacquatevi la bocca”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 17 luglio 2021), ex protagonista del Trono Over di, torna a far discutere il web. Nonostante sia da molto tempo lontano dall’ambiente televisivo continua ad essere ricoperto di polemiche ed insulti.non ha resistito ed ha postato un feroce commento contro tutti i suoi haters, che ha diviso il pubblico. Scopriamo nel dattaglio cosa è successo.: l’uscita di scena non lo tiene lontano dalle criticheè uno dei volti più noti usciti dal dating show pomeridiano di Maria de ...