Un’unica offerta per Koulibaly | 30 milioni dal Manchester United Il Napoli l’ha rifiutata subito

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 luglio 2021) Kalidouha chiesto più volte la cessione al presidente De Laurentiis. Il patron delsarebbe anche disposto ad accontentarlo, ma alle sue condizioni, ovvero a non meno di 50. Per ora, però, non ci sono offerte che si avvicinano alla richiesta di Adl. Il Corriere dello Sport scrive che è arrivataper il senegalese, di 30. Ad avanzarla è stato il. Ma De Laurentiis ha dettodi no. “Molto chiara anche la storia di: Kalidou ha chiesto la ...