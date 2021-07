Un'azienda di Verona realizza a Venezia il primo marciapiede fotovoltaico (Di sabato 17 luglio 2021) ... lanciata lo scorso 24 febbraio sul portale www.crowdfundme.it , la campagna di raccolta ha ... (Visited 1 times, 17 visits today) Note sull'autore Redazione Leggi su veronaoggi (Di sabato 17 luglio 2021) ... lanciata lo scorso 24 febbraio sul portale www.crowdfundme.it , la campagna di raccolta ha ... (Visited 1 times, 17 visits today) Note sull'autore Redazione

Advertising

cristinaannam : RT @esmeraldarizzi: Il pres. di @Confindustria Verona, Boscaini, a capo dell’azienda di famiglia che fattura miliardi, si lamenta del #Redd… - CgilVeneto : RT @esmeraldarizzi: Il pres. di @Confindustria Verona, Boscaini, a capo dell’azienda di famiglia che fattura miliardi, si lamenta del #Redd… - esmeraldarizzi : Il pres. di @Confindustria Verona, Boscaini, a capo dell’azienda di famiglia che fattura miliardi, si lamenta del… - antonioilbarone : @CalcioNapoli24 No ho capito ma in un'azienda il dipendente chiede il rinnovo quando porta i risultati o no? Se i g… - jacopo_verona : Vergogna. #causabelen #belen #padova Ma dico, l’Azienda Ospedaliera di Padova ha permesso ció? -