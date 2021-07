Una vita anticipazioni prima serata: Genoveva uccide Marcia, Cesario l’ha vista? (Di sabato 17 luglio 2021) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda oggi, 17 luglio 2021 nella prima serata di Rete 4? Tornano come sempre le nostre anticipazioni con le ultimissime da Acacias 38. Dovrebbero andare in onda oggi l’episodio 1210 integrale e parte dell’episodio 1211 su Rete 4. Avrete visto che Felipe ormai ha capito che Genoveva ha impedito che lui e Marcia si sposassero ma vuole andare cauto perchè la donna è incinta e non vuole che il suo bambino possa subire delle conseguenze. Per questo chiede a Mendez la massima discrezione nel proseguo delle indagini. Quello ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 17 luglio 2021) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Unain onda oggi, 17 luglio 2021 nelladi Rete 4? Tornano come sempre le nostrecon le ultimissime da Acacias 38. Dovrebbero andare in onda oggi l’episodio 1210 integrale e parte dell’episodio 1211 su Rete 4. Avrete visto che Felipe ormai ha capito cheha impedito che lui esi sposassero ma vuole andare cauto perchè la donna è incinta e non vuole che il suo bambino possa subire delle conseguenze. Per questo chiede a Mendez la massima discrezione nel proseguo delle indagini. Quello ...

