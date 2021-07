Una Vita, anticipazioni oggi 17 luglio prima serata: Marcia accoltellata! (Di sabato 17 luglio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 17 luglio 2021. Che cosa vedremo negli episodi in prima serata su Rete 4 dalle 21.30? Genoveva dà un appuntamento a Marcia e la fa cadere in un tranello. prima le offre del denaro per farla andare via – cosa che Marcia non accetta – poi, indisturbata, la colpisce con un coltello. Ramon ha accettato che Moncho sia battezzato con l’acqua della Sorgente Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 17 luglio 2021)“Una”, puntata del 172021. Che cosa vedremo negli episodi insu Rete 4 dalle 21.30? Genoveva dà un appuntamento ae la fa cadere in un tranello.le offre del denaro per farla andare via – cosa chenon accetta – poi, indisturbata, la colpisce con un coltello. Ramon ha accettato che Moncho sia battezzato con l’acqua della Sorgente Articolo completo: dal blog SoloDonna

