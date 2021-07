Una Vita, anticipazioni dal 19 al 25 luglio: Maite esce dal carcere (Di sabato 17 luglio 2021) anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 19 al 23 luglio 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Grazie alla mediazione di Ildefonso, la lavandaia ritira la sua denuncia e Maite torna in libertà. Tuttavia dovrà lasciare presto Camino e Acacias. Bellita è ancora furiosa con José. Dominguez è costretto a trasferirsi nella pensione di Fabiana e Servante. Lolita vuole far bere Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 17 luglio 2021)settimanali “Una”, puntate dal 19 al 232021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Grazie alla mediazione di Ildefonso, la lavandaia ritira la sua denuncia etorna in libertà. Tuttavia dovrà lasciare presto Camino e Acacias. Bellita è ancora furiosa con José. Dominguez è costretto a trasferirsi nella pensione di Fabiana e Servante. Lolita vuole far bere Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

caritas_milano : Respingimenti, violazioni dei diritti umani e aumento delle morti in mare Solo nel 2021 677 persone hanno perso la… - matteosalvinimi : Bellissima mattinata di lavoro trascorsa con gli amici del Movimento per la Vita, una stupenda realtà del volontari… - Tg3web : Una vita trascorsa a raccontare le guerre di mezzo mondo, quella di Danish Siddiqui, giornalista e fotografo indian… - GIOVANNACACCIO1 : RT @caritas_milano: Respingimenti, violazioni dei diritti umani e aumento delle morti in mare Solo nel 2021 677 persone hanno perso la vit… - Cris_quella : RT @Ivan__soli: In Italia la parola di uno come Gianrusso conta quanto la mia che lavoro da una vita mentre lui sta lì come una crosta su u… -