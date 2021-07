Una vita, anticipazioni 17 luglio: Genoveva dà un appuntamento a Marcia (Di sabato 17 luglio 2021) Genoveva sarà disposta veramente a tutto pur di liberarsi di Marcia e poter essere libera di vivere il suo amore con Felipe. La donna, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 17 luglio sia su Canale 5 alle 14.10 sia su Rete 4 alle 21.20, darà appuntamento alla Sampaio in un luogo isolato e si preparerà a toglierle la vita. Intanto, Ildefonso riuscirà a convincere la lavandaia a ritirare la denuncia a carico di Maite e la donna tornerà in libertà mentre Lolita vorrà fare bere l'acqua della Sorgente Blu al piccolo Moncho e ciò genererà ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 17 luglio 2021)sarà disposta veramente a tutto pur di liberarsi die poter essere libera di vivere il suo amore con Felipe. La donna, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 17sia su Canale 5 alle 14.10 sia su Rete 4 alle 21.20, daràalla Sampaio in un luogo isolato e si preparerà a toglierle la. Intanto, Ildefonso riuscirà a convincere la lavandaia a ritirare la denuncia a carico di Maite e la donna tornerà in libertà mentre Lolita vorrà fare bere l'acqua della Sorgente Blu al piccolo Moncho e ciò genererà ...

