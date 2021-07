Una nuova tecnologia vi permetterà di caricare gli apparecchi elettronici indossabilicon il vostro sudore!

Una nuova tecnologia vi permetterà di caricare gli apparecchi elettronici indossabili...con il vostro sudore! (Di sabato 17 luglio 2021) Avete mai desiderato di trasformare il vostro sudore in qualcosa di produttivo? Se la domanda vi sembra bizzarra (e lo è), state tranquilli: la scienza è qui per voi. Alcuni scienziati e ricercatori dell'Università della California a San Diego, hanno realizzato una nuova tecnologia in grado di trasformare il sudore in energia e utilizzarla come ricarica per i vostri apparecchi elettronici indossabili. Spieghiamo meglio: gli scienziati avrebbero creato un materiale, delle strisce flessibili da indossare sulle proprie dita, Questo materiale cattura costantemente la bioenergia generata dal sudore passivo ... Leggi su eurogamer (Di sabato 17 luglio 2021) Avete mai desiderato di trasformare ilsudore in qualcosa di produttivo? Se la domanda vi sembra bizzarra (e lo è), state tranquilli: la scienza è qui per voi. Alcuni scienziati e ricercatori dell'Università della California a San Diego, hanno realizzato unain grado di trasformare il sudore in energia e utilizzarla come ricarica per i vostriindossabili. Spieghiamo meglio: gli scienziati avrebbero creato un materiale, delle strisce flessibili da indossare sulle proprie dita, Questo materiale cattura costantemente la bioenergia generata dal sudore passivo ...

Advertising

stanzaselvaggia : Mi sembra che i 270 ragazzi di Dubai tra cui 200 positivi e (pare) un consistente numero di vaccinati tra prima e s… - ASRomaFemminile : ?? UFFICIALE: Valeria Pirone è una nuova calciatrice dell'#ASRomaFemminile! ???? ?? - Anto_Giovinazzi : Un venerdì, che sa di sabato, che saprà di domenica. È l’inizio di una nuova era ?? Noi ci siamo ?? . It’s a new er… - sunsetl87942354 : Bellissimi ??? Da notare la nuova cartella in evidenza di Rosi.. per sottolineare che Andrea c'è nella sua vita. Pe… - Straccia2 : RT @Roberto_Fico: Il @Mov5Stelle si appresta a vivere una nuova fase con un nuovo assetto. In questo percorso di ripartenza serve l’impegno… -