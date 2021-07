Un Posto al Sole, anticipazioni dal 19 al 23 luglio: Samuel cotto di Speranza (Di sabato 17 luglio 2021) anticipazioni settimanali “Un Posto al Sole”, puntate dal 19 al 23 luglio 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Samuel intende dichiararsi a Speranza e pensa a organizzare qualcosa di speciale per la nipote di Mariella. Ce la farà? Lei come reagirà’? Nonostante i consigli di Franco che lo sprona ad avere più fiducia in se stesso, Jimmy torna al Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 17 luglio 2021)settimanali “Unal”, puntate dal 19 al 232021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40?intende dichiararsi ae pensa a organizzare qualcosa di speciale per la nipote di Mariella. Ce la farà? Lei come reagirà’? Nonostante i consigli di Franco che lo sprona ad avere più fiducia in se stesso, Jimmy torna al Articolo completo: dal blog SoloDonna

