Un nuovo documentario getta nella bufera l’adozione di Angelina Jolie del figlio Maddox (Di sabato 17 luglio 2021) Un documentario in uscita prossimamente metterà in luce le pratiche potenzialmente non etiche utilizzate nelle adozioni dei bambini in Cambogia. All’interno dell’inchiesta si prenderà in considerazione anche il caso del figlio di Angelina Jolie, Maddox. L’accusa, già respinta in passato dall’attrice, riporta che il bambino “potrebbe essere stato rubato dalla sua famiglia d’origine“. Angelina Jolie, il nuovo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 17 luglio 2021) Unin uscita prossimamente metterà in luce le pratiche potenzialmente non etiche utilizzate nelle adozioni dei bambini in Cambogia. All’interno dell’inchiesta si prenderà in considerazione anche il caso deldi. L’accusa, già respinta in passato dall’attrice, riporta che il bambino “potrebbe essere stato rubato dalla sua famiglia d’origine“., il… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

