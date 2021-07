Uk, “l’esperimento” di Johnson spaventa (non solo gli scienziati): scuole e sindaco di Londra si autogestiscono e chiedono ancora la mascherina (Di sabato 17 luglio 2021) “Errare è umano perseverare è diabolico”. Non usa mezzi termini il Professor Walter Ricciardi, Presidente della World Federation of Public Health Associations nel condannare la riapertura totale dell’Inghilterra a partire dal prossimo lunedì. Quella del consulente scientifico del nostro ministero della Salute, è una delle voci nel coro di scienziati di tutto il mondo che dopo aver siglato la lettera di Lancet (arrivata ora a oltre 1422 firme) si sono riuniti oggi in un vertice internazionale di emergenza per mettere in guardia il mondo contro l’”esperimento pericoloso e contro ogni etica”, che il governo Johnson ha deciso di attuare, togliendo, di fatto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) “Errare è umano perseverare è diabolico”. Non usa mezzi termini il Professor Walter Ricciardi, Presidente della World Federation of Public Health Associations nel condannare la riapertura totale dell’Inghilterra a partire dal prossimo lunedì. Quella del consulente scientifico del nostro ministero della Salute, è una delle voci nel coro didi tutto il mondo che dopo aver siglato la lettera di Lancet (arrivata ora a oltre 1422 firme) si sono riuniti oggi in un vertice internazionale di emergenza per mettere in guardia il mondo contro l’”esperimento pericoloso e contro ogni etica”, che il governoha deciso di attuare, togliendo, di fatto, ...

