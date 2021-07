Ufficiale: rinnovo per Alberto De Rossi come allenatore della Roma Primavera (Di sabato 17 luglio 2021) Arriva l’ufficialità da parte della Roma, del rinnovo per Alberto De Rossi come allenatore della Primavera giallorossa per la stagione 2021/22. Questo l’annuncio social della società: “Amo il mio lavoro, lo svolgo con infinita passione. Lo faccio per la squadra della mia città, per la squadra del mio cuore” Alberto De Rossi rinnova il contratto da tecnico della Primavera#ASRoma — AS Roma ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021) Arriva l’ufficialità da parte, delperDegiallorossa per la stagione 2021/22. Questo l’annuncio socialsocietà: “Amo il mio lavoro, lo svolgo con infinita passione. Lo faccio per la squadramia città, per la squadra del mio cuore”Derinnova il contratto da tecnico#AS— AS...

