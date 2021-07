Ufficiale: Olivier Giroud è un nuovo giocatore del Milan (Di sabato 17 luglio 2021) Il Milan ha annunciato con una nota sul proprio sito Ufficiale che Olivier Giroud è un nuovo giocatore dei rossoneri. L’attaccante arriva dal Chelsea a titolo definitivo per due milioni di euro bonus compresi, ha firmato un contratto biennale e avrà la maglia numero 9, che non ha mai portato bene da quando è stata lasciata da Filippo Inzaghi. Che sia Giroud l’uomo giusto per spezzare la maledizione? @ OlivierGiroud et la vie en rouge et noir #NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/qrAJmLFbPy — AC ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 luglio 2021) Ilha annunciato con una nota sul proprio sitocheè undei rossoneri. L’attaccante arriva dal Chelsea a titolo definitivo per due milioni di euro bonus compresi, ha firmato un contratto biennale e avrà la maglia numero 9, che non ha mai portato bene da quando è stata lasciata da Filippo Inzaghi. Che sial’uomo giusto per spezzare la maledizione? @et la vie en rouge et noir #NewPlayerUnlocked #Semprepic.twitter.com/qrAJmLFbPy — AC ...

