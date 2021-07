Uefa | le sedi delle finali di Champions ed Europa League per i prossimi quattro anni

(Di sabato 17 luglio 2021) L’ha annunciato con un comunicato leprossime edizioni died, con qualche variazione nel programma iniziale. L’anno prossimo è confermato che si giocherà a San Pietroburgo ma ad esempio, visto lo spostamento della finale didel 2021 ad Oporto, Istanbul ospiterà l’atto finale della competizione nel 2023, facendo così slittare al 2025 Monaco di Baviera. Nessuna modifica invece per il 2024: si giocherà a Wembley. Per quanto riguarda ...

Advertising

DiMarzio : Quali città ospiteranno le finali di #UCL nei prossimi anni? Il comunicato dell'UEFA - napolista : Annunciate le città che ospiteranno le gare conclusive delle due coppe principali da qui fino al 2025 - DajeRomaDaje5 : RT @romatube_it: ??L'#UEFA ha deciso le città che ospiteranno le finali di #ChampionsLeague ed #EuropaLeague fino al 2025 ???? - riccardo_casoli : RT @romatube_it: ??L'#UEFA ha deciso le città che ospiteranno le finali di #ChampionsLeague ed #EuropaLeague fino al 2025 ???? - Bertolca10 : La #UEFA definisce le sedi delle finali delle prossime quattro stagioni della #ChampionsLeague: San Pietroburgo nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Uefa sedi

UEFA.com

Champions League: ledove si svolgerà la competizione Il Comitato Esecutivoha finalmente stabilito dove verranno giocate le finali delle competizioniper i prossimi anni . La finale ...Laha stabilito in via definitiva ledelle prossime quattro finali di Champions League. Dopo lo spostamento dell'ultima finale da Istanbul a Oporto, lo stadio Ataturk ospiterà la finalissima ...Il Comitato esecutivo Uefa ha designato le città che ospiteranno le finali delle competizioni Uefa per club nei prossimi anni Dopo lo spostamento della finale di Champions 2021, è stato deciso di ...Dopo lo spostamento della finale di UEFA Champions League 2021 da Istanbul a Oporto, è stato deciso di disputare la finale di UEFA Champions League 2023 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul. Le se ...