Uccisa nel parcheggio del supermercato | il killer è il marito geloso | grave il presunto amante

Advertising

LaMiaLeiDel1926 : RT @AvantiLaura: Omaggio a Ipazia, astronoma e filosofa di Alessandria d’Egitto, uccisa nel V secolo. #StreetArt MP5 Quartieri spagnoli, N… - Gazzettino : Vincenza, 63 anni, uccisa dal marito geloso davanti ai figli nel Napoletano: grave il presunto amante - antonellaa262 : Cronaca di Napoli: un 70enne si è costituito dopo aver confessato di aver ucciso la moglie per gelosia nel parchegg… - Barbara60742391 : RT @LAVonlus: Siamo al Tribunale di Trento con il Vice presidente @LAVonlus Simone Stefani e l'Avv. Massimo Canè, parte civile nel processo… - girasol44247939 : RT @LAVonlus: Siamo al Tribunale di Trento con il Vice presidente @LAVonlus Simone Stefani e l'Avv. Massimo Canè, parte civile nel processo… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccisa nel

Convinto che il 46enne e la moglie intrattenessero una relazione clandestina , li ha aggrediti con un coltelloparcheggio del supermercato di sua proprietà. L'omicida ha colpito in primis il ...Dalla gelosia alla follia omicida. Il dubbio, l'assillo che la moglie lo tradisse ha armato la mano di Francesco Nunziata, don Ciccio per tutti. Imprenditore, titolare del supermercato 'Etè' in via ...Francesco Nunziata, 70enne, uccide la moglie Vincenza Tortora, di 63 anni, e attenta alla vita del presunto amante, un fornitore di latticini di 46 anni. La tragedia, avvenuta venerdì ...Dalla gelosia alla follia omicida. Il dubbio, l’assillo che la moglie lo tradisse ha armato la mano di Francesco Nunziata, don Ciccio per tutti. Imprenditore, titolare del ...