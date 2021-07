Uccide il padre con 34 coltellate, il fratello lo difende: “Quella casa era la nostra tomba” (Di sabato 17 luglio 2021) Loris Pompa, fratello di Alex – imputato per aver ucciso con 34 coltellate il padre Giuseppe nell’aprile del 2020 – ricorda la paura che si viveva in casa: “Non c’erano giorni belli, a casa mia le cose andavano sempre male o malissimo“. “Un inferno durato dieci anni. Non ho memoria di momenti felici in famiglia“. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 17 luglio 2021) Loris Pompa,di Alex – imputato per aver ucciso con 34ilGiuseppe nell’aprile del 2020 – ricorda la paura che si viveva in: “Non c’erano giorni belli, amia le cose andavano sempre male o malissimo“. “Un inferno durato dieci anni. Non ho memoria di momenti felici in famiglia“. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

cazzooneso : se esco dal bagno molto probabilmente mio padre mi uccide di botte - querelami : dopo avere visto mio padre investito e rimasto zoppo voglio abolire le auto so di persone che muoiono di cancro ca… - Udadisi2 : Mio papà ha comprato la racchetta per le zanzare e mosche! Ma non fa il rumorino quando le uccide! Ma io dico… Co… - zazoomblog : Lorenzo diventa assassino a 50 anni: dopo i sorrisi di notte uccide il padre - #Lorenzo #diventa #assassino #anni: - UNDMofficial : New post: Cane morde mano figlia, padre lo uccide e poi lo trascina col furgone -