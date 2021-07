Uccide il padre con 34 coltellate | il fratello lo difende | “Quella casa era la nostra tomba”

(Di sabato 17 luglio 2021) Loris Pompa,di Alex – imputato per aver ucciso con 34ilGiuseppe nell’aprile del 2020 – ricorda la paura che si viveva in: “Non c’erano giorni belli, amia le cose andavano sempre male o malissimo“. “Un inferno durato dieci anni. Non ho memoria di momenti felici in famiglia“. L'articolo proviene da Leggilo.org.

