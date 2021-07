Tumori | giornata di prevenzione e sensibilizzazione contro il melanoma | visite gratuite a Napoli

(Di sabato 17 luglio 2021) Una visita dermatologica può salvare la vita, dicono gli esperti; per questo Apaim (Associazione Pazienti Italia) e la sua presidente Monica Forchetta – che da anni si battono per sensibilizzare e informare sull’importanza dellae dello screening – hanno deciso di inaugurare aappuntamenti serali A questo scopo in collaborazione con la prof.ssa Gabriella Fabbrocini, direttore dell’Uoc Dermatologia dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, ed il suo staff, nelle serate del 19 e 20 luglio dalle 19 alle 22, si svolgerà la 30die ...

Ancora durante latre incontri focus sulla prevenzione con gli specialisti: alle ore 10,30 Melanomi edella pelle, alle ore 11,30 Papilloma virus, alle ore 18 Tumore al seno. Le ......nell'organizzazione anche dal Comune di Firenze che ha concesso il patrocinio alla. "... grazie al sostegno di Autostrade per l'Italia da anni impegnata nella lotta aidel seno, una ...Una visita dermatologica può salvare la vita, dicono gli esperti; per questo Apaim (Associazione Pazienti Italia Melanoma) e la sua presidente Monica Forchetta – che da anni si battono per sensibilizz ...In piena estate, nella stagione d’oro degli aperitivi, quando a fine giornata arriva puntuale il cocktail o la ... «Tutto il bere comporta dei rischi. E con i tumori correlati all'alcol, tutti i ...