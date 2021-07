Trucco per labbra lucidissime: come ottenere l’effetto vinile così di moda quest’estate (Di sabato 17 luglio 2021) Le labbra lucidissime sono il tuo desiderio proibito? Hai sempre provato con gloss e lucidalabbra ma non sei mai stata soddisfatta? Il Trucco vinilico è quello che fa per te! Il Trucco vinilico prende il suo nome dal vinile, cioè lo stesso materiale con il quale un tempo si fabbricavano i dischi e con cui, ancora oggi, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 17 luglio 2021) Lesono il tuo desiderio proibito? Hai sempre provato con gloss e lucidama non sei mai stata soddisfatta? Ilvinilico è quello che fa per te! Ilvinilico prende il suo nome dal, cioè lo stesso materiale con il quale un tempo si fabbricavano i dischi e con cui, ancora oggi, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

softcrbc : @iamanxxious avrai speso tantissimi soldi per trucco e parrucco, ma complimentoni davvero???? - psymalefica : @nuovame12 @senzanomea @AlexRedLove1 @Truciolo_Roll Io sono uscita con il trucco sfatto per colpa tua... - yanbloods : RT @murderscvne: *si fa il trucco per far sembrsre gli occhi più grandi* idem - murderscvne : *si fa il trucco per far sembrsre gli occhi più grandi* idem - aintgioia : Io che non mi trucco per uscire perché figuriamoci se ho voglia di struccarmi quando torno sta sera -