Trofeo Bonfiglio 2021 | niente derby peruviano in finale | Mensik elimina Buse

(Di sabato 17 luglio 2021) Tutto pronto per il grande party. Domenica mattina alle 10.30 cominciano le finali del 61°. Si riparte da una giornata lunga, cominciata in mattinata con le quattro semifinali giocate consecutivamente sul Campo Centrale. In fondo, nel tabellone maschile, sono arrivati ilGonzalo Bueno e il ceco Jakub, mentre in quello femminile ilse lo contenderanno la filippina Alexandra Eala e la ceca Nikola Bartunkova. Andiamo con ordine. La prima semimaschile è durata in realtà lo spazio di un set, il primo. Quello vinto dallo ...

Nel giorno in cui perde il siciliano Giorgio Tabacco, ultimo italiano in gara, il2021 diventa una festa peruviana. Tra i migliori quattro del singolare maschile ci sono infatti due rappresentanti del Paese latinoamericano, Ignacio Buse e Gonzalo Bueno. Il primo ...Perché da una parte c'è il, all'ombra della Madonnina, il quinto Slam dell'anno Under 18, e dall'altra ci sono le Nitto ATP Finals , l'evento principe del circuito ATP che da quest'...Tutto pronto per il grande party finale. Domenica mattina alle 10.30 cominciano le finali del 61° Trofeo Bonfiglio. Si riparte da una giornata lunga, cominciata in mattinata con le quattro semifinali ...Tennis Trofeo Bonfiglio. Milano – Tutto pronto per il grande party finale. Domenica mattina alle 10.30 cominciano le finali del 61° Trofeo Bonfiglio. Si riparte da una giornata lunga, cominciata in ...