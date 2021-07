Tour de France 2021, tutte le classifiche dopo la ventesima tappa: Pogacar si prende anche la maglia a pois (Di sabato 17 luglio 2021) In attesa della passerella conclusiva, sono praticamente ufficiali le classifiche in chiave Tour de France 2021. Difficilmente infatti domani, ai Campi Elisi, potranno cambiare le graduatorie. CLASSIFICA GENERALE 1 Tadej POGA?AR TADEJ Pogacar 1 UAE TEAM EMIRATES 80h 16? 59” – B : 36” – 2 Jonas VINGEGAARD JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO – VISMA 80h 22? 19” + 00h 05? 20” B : 12” – 3 Richard CARAPAZ RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 80h 24? 02” + 00h 07? 03” B : 8” – 4 BEN O’CONNOR 124 AG2R CITROEN TEAM 80h 27? 01” + 00h 10? 02” B : 10” – 5 WILCO KELDERMAN 73 BORA – HANSGROHE 80h 27? 12” + 00h 10? ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) In attesa della passerella conclusiva, sono praticamente ufficiali lein chiavede. Difficilmente infatti domani, ai Campi Elisi, potranno cambiare le graduatorie. CLASSIFICA GENERALE 1 Tadej POGA?AR TADEJ1 UAE TEAM EMIRATES 80h 16? 59” – B : 36” – 2 Jonas VINGEGAARD JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO – VISMA 80h 22? 19” + 00h 05? 20” B : 12” – 3 Richard CARAPAZ RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 80h 24? 02” + 00h 07? 03” B : 8” – 4 BEN O’CONNOR 124 AG2R CITROEN TEAM 80h 27? 01” + 00h 10? 02” B : 10” – 5 WILCO KELDERMAN 73 BORA – HANSGROHE 80h 27? 12” + 00h 10? ...

peterkama : L'invidia è una brutta bestia - SkySport : Tour de France, Van Aert vince la 20^ tappa a cronometro. Pogacar in maglia gialla #SkySport #TourDeFrance #VanAert… - De_Sand88 : RT @SkySport: ULTIM'ORA CICLISMO TADEJ POGACAR VINCE IL TOUR DE FRANCE NUMERO 108 È il secondo successo di fila per lo sloveno #SkySport #… - sportface2016 : #TourdeFrance2021, la classifica generale aggiornata dopo 20esima tappa: #Pogacar ancora dominatore - codeghino10 : RT @SkySport: ULTIM'ORA CICLISMO TADEJ POGACAR VINCE IL TOUR DE FRANCE NUMERO 108 È il secondo successo di fila per lo sloveno #SkySport #… -