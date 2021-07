Tour de France 2021, tappa 20: vince Van Aert. Pogacar in giallo a Parigi (Di sabato 17 luglio 2021) Saint - Emilion, 17 luglio 2021 - Nella scorsa edizione la cronometro finale stravolse la classifica generale facendo passare la maglia gialla dalle spalle di Primoz Roglic a quelle di Tadej Pogacar . ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Saint - Emilion, 17 luglio- Nella scorsa edizione la cronometro finale stravolse la classifica generale facendo passare la maglia gialla dalle spalle di Primoz Roglic a quelle di Tadej. ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO TADEJ POGACAR VINCE IL TOUR DE FRANCE NUMERO 108 È il secondo successo di fila per lo sloveno… - SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO TADEJ POGACAR VINCE IL TOUR DE FRANCE Domani la passerella finale a Parigi #SkySport #Ciclismo #TourDeFrance #Pogacar - Fprime86 : RT @SkySport: Tour de France, Van Aert vince la 20^ tappa a cronometro. Pogacar in maglia gialla #SkySport #TourDeFrance #VanAert #Pogacar… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Tour de France: Van Aert si prende la crono, #Pogacar ipoteca la vittoria. #SportMediaset - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA CICLISMO TADEJ POGACAR VINCE IL TOUR DE FRANCE NUMERO 108 È il secondo successo di fila per lo sloveno #SkySport #… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France Tour: crono a Van Aert, il re è Pogacar 18.43 Tour: crono a Van Aert, il re è Pogacar La cronometro Libourne - Saint Emilion di 30,8km, ventesima e penultima tappa del Tour de France, finisce nei pedali di un velocissimo Wout Van Aert e ufficializza un verdetto già scritto da parecchi giorni: il re incontrastato di questa Grande Boucle è ancora un fenomenale Tadej ...

Chi è Tadej Pogaar: tutto sul campione di ciclismo sloveno Ad appena 22 anni Tadej Pogaar è entrato nella storia del ciclismo internazionale vincendo il Tour de France e diventando il secondo più giovane di sempre a riuscire in questa impresa. Questo la dice ...

Tour de France, Van Aert vince la 20^ tappa a cronometro. Pogacar in maglia gialla Sky Sport Tour de France ultima tappa: percorso, altimetria, favoriti e orari tv Si chiude la Grande Boucle 2021 con la classica passerella di Parigi sugli Champs Elysees. Sarà sfida tra velocisti ...

Tour de France: Wout van Aert conquista la crono di Saint Emilion, sesto Cattaneo Il Tour de France, che si avvia a far calare il sipario su questa edizione numero 108, ha offerto oggi 17 luglio l’ultima occasione di smuovere la classifica generale prima della suggestiva passerella ...

18.43: crono a Van Aert, il re è Pogacar La cronometro Libourne - Saint Emilion di 30,8km, ventesima e penultima tappa delde, finisce nei pedali di un velocissimo Wout Van Aert e ufficializza un verdetto già scritto da parecchi giorni: il re incontrastato di questa Grande Boucle è ancora un fenomenale Tadej ...Ad appena 22 anni Tadej Pogaar è entrato nella storia del ciclismo internazionale vincendo ildee diventando il secondo più giovane di sempre a riuscire in questa impresa. Questo la dice ...Si chiude la Grande Boucle 2021 con la classica passerella di Parigi sugli Champs Elysees. Sarà sfida tra velocisti ...Il Tour de France, che si avvia a far calare il sipario su questa edizione numero 108, ha offerto oggi 17 luglio l’ultima occasione di smuovere la classifica generale prima della suggestiva passerella ...