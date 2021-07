Tour de France 2021 | il borsino dei favoriti della tappa di oggi | Van Aert e Kung sfidano Pogacar nella cronometro

(Di sabato 17 luglio 2021) E’ in programmala penultimadelde, unadi 30 chilometri che da Libourne va Saint-Emilion. Il tracciato non è particolarmente impegnativo e, sulla carta, dovremmo assistere a un duello tra la maglia gialla Tadeje Wout Vanprima prova contro il tempo, ha vinto nettamente lo sloveno, ma, da quella frazione, sono passate due settimane e il belga sembra essere decisamente cresciuto di condizione., inoltre, potrebbe evitare di prendersi grossi rischi e ...

OA_Sport : Un sabato ricco di sport con tennis, ciclismo e motori in primo piano. Spiccano la cronometro del Tour de France e… - infoitsport : Tour de France 2021, pagelle diciannovesima tappa: Mohoric fenomenale, Ballerini poteva fare di più - tweetnewsit : #TourDeFrance2021, 20° tappa Libourne – Saint-Emilion (cronometro individuale): favoriti, percorso e altimetria… - infoitsport : Tour de France 2021, Tadej Pogacar: 'Emozionante essere sul podio con Merckx. Voglio ispirare tanti bambini ad anda… - infoitsport : Tour de France, domani la cronometro finale: Pogacar ha già vinto, sfida tra Carapaz e Vingegaard -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Il punto più alto di questa cronometro, ma a soli 93 metri s.l.m., è il secondo rilevamento cronometrico piazzato al chilometro 20,1 a Montagne. Si scenderà dunque su Corbin, per poi affrontare ...La giornata di oggi è stata alquanto particolare, con due cadute nei primi 50 chilometri che hanno fatto desistere il gruppo principale, dando così un bell'assist a Matej Mohoric per ottenere la sua ...E' in programma oggi la penultima tappa del Tour de France 2021, una cronometro di 30 chilometri che da Libourne va Saint-Emilion. Il tracciato non è particolarmente impegnativo e, sulla carta, dovrem ...La classifica generale del Tour de France 2021 prenderà una forma definitiva quest'oggi, nel penultimo appuntamento di queste tre settimane. È il momento della seconda cronometro di questa edizione de ...