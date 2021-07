Tour de France 2021, 21° tappa Chatou – Paris Champs-Élysées: percorso, orari e altimetria (Di sabato 17 luglio 2021) Dopo tre settimane di gara, l'edizione numero 108 del Tour de France si conclude con il classico arrivo sugli Champs-Élysées. La ventunesima e ultima tappa, da Chatou a Paris Champs-Élysées, di soli 108,4 km, sarà la classica passerella per la maglia gialla e l'ultima possibilità, per i corridori fuori classifica, di una vittoria parziale. Le sedi di tappa della 21° frazione La ventunesima tappa del Tour de France, in programma domenica 18 luglio, partirà da ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 17 luglio 2021) Dopo tre settimane di gara, l'edizione numero 108 deldesi conclude con il classico arrivo sugli. La ventunesima e ultima, da, di soli 108,4 km, sarà la classica passerella per la maglia gialla e l'ultima possibilità, per i corridori fuori classifica, di una vittoria parziale. Le sedi didella 21° frazione La ventunesimadelde, in programma domenica 18 luglio, partirà da ...

Advertising

infoitsport : Tour de France 2021, tre corridori rimasti anonimi accusano: 'Rumori sospetti nelle ruote di quattro team, potrebbe… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 cronometro di oggi in DIRETTA: Van Aert fa il miglior tempo al primo intermedio - #France… - Massimo74382565 : Esiste cosa più brutta di una cronometro piatta nel Tour de France più brutto degli ultimi 10 anni? #Tdf2021 - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 cronometro di oggi in DIRETTA: Kung avanti per 25 centesimi al secondo intertempo -… - Primula23244790 : RT @EmeiMarkus: @AlfioKrancic E i giornali francesi che parlano del Tour de France ???? -