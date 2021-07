Tour de France 2021, 20^tappa Libourne-Saint Emilion in tv oggi: orari e diretta streaming (Di sabato 17 luglio 2021) La ventesima e penultima tappa del Tour de France 2021 propone oggi la cronometro individuale di 30,8 chilometri da Libourne a Saint Emilion. Si tratta dell’ultima vera occasione di cambiare una classifica generale ormai delineata, alla vigilia della passerella finale sui Campi Elisi. SEGUI IL LIVE DELLA TAPPA VENTESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA orari E TV – La prima partenza è in programma per le 13:05, mentre la maglia gialla scatterà intorno alle 17:20. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv integrale su Eurosport, ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) La ventesima e penultima tappa deldeproponela cronometro individuale di 30,8 chilometri da. Si tratta dell’ultima vera occasione di cambiare una classifica generale ormai delineata, alla vigilia della passerella finale sui Campi Elisi. SEGUI IL LIVE DELLA TAPPA VENTESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIAE TV – La prima partenza è in programma per le 13:05, mentre la maglia gialla scatterà intorno alle 17:20. Gli appassionati potranno seguire la corsa intv integrale su Eurosport, ...

