Totti sbaglia il rigore | la Lazio vince la Coppa Italia di Calcio a 8 VIDEO

Francesco Totti ha tirato decine di rigori in carriera, essendo anche uno dei più efficaci dal dischetto. Ma anche i più grandi sbagliano ed è capitato anche a lui, nella finale di Coppa Italia di Calcio a 8 dove il suo Totti Sporting Club si trovava contrapposto alla Lazio. Un derby, in pratica. Dopo il 2-2 nei tempi regolamentari, ai calci di rigore Totti si è reso protagonista sbagliando la sua conclusione, che poi si è rivelata decisiva per la vittoria dei biancocelesti. La sua battuta in diagonale alla destra del ...

